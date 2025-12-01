[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La tendenza meteo per il Ponte dell’Immacolata

L’evoluzione meteo per il weekend e il ponte dell’Immacolata presenta ancora margini di incertezza. Secondo lo scenario che attualmente si profila come il più probabile, dopo una mattina abbastanza stabile una nuova perturbazione si farà strada verso l’Italia nella seconda parte di sabato andando a interessare le Alpi occidentali, la Liguria, la Toscana e la Sardegna, e il Centro-Sud e il settore dell’alto Adriatico nella giornata di domenica 7 dicembre. Lunedì 8, giorno dell’Immacolata, il sistema perturbato dovrebbe provocare gli ultimi fenomeni sul medio Adriatico e al Sud.

Lo scrive Meteo.it

Durante tutta questa fase le temperature resteranno probabilmente nella media o al di sopra, a causa delle masse d’aria temperata che accompagneranno i sistemi nuvolosi, con valori notturni tendenzialmente sopra lo zero alle basse quote anche al Nord.