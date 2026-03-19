La Settimana Santa a Vico del Gargano

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VICO DEL GARGANO – SETTIMANA SANTA A VICO DEL GARGANO

A Vico del Gargano la Settimana Santa non è soltanto un tempo liturgico, ma è anche un

cammino che attraversa le generazioni, fatto di riti, voci e tradizioni che da secoli preparano la

nostra comunità ai giorni più intensi dell’anno.



La Settimana Santa di Vico del Gargano rappresenta uno dei momenti più significativi della

vita della nostra cittadina, un momento di fede profonda, memoria e identità. Un patrimonio

spirituale che vive grazie alla presenza e all’impegno delle nostre storiche Confraternite,

custodi di riti tramandati nel tempo.



Questo il cammino dei riti che accompagneranno i giorni più solenni della Settimana Santa:

Mercoledì 1 aprile l’Ufficio delle Tenebre;

Giovedì 2 aprile la visita ai Sepolcri;

Venerdì 3 aprile i riti della Passione, il canto del Miserere e la suggestiva processione serale

del Calvario, uno dei momenti più emozionanti e partecipati della tradizione vichese.

Quest’anno, inoltre, le voci delle Confraternite di Vico del Gargano porteranno questa

tradizione anche oltre i confini del nostro paese. Nelle giornate del 27 e 28 marzo, le

Confraternite saranno infatti presenti nei comuni della Grecìa Salentina per partecipare ad una

delle più importanti manifestazioni dedicate alla promozione dei canti di Passione del sud

Italia

Un progetto di valorizzazione delle nostre tradizioni popolari, sostenuto dall’ Amministrazione

Comunale, che rafforza il dialogo tra territori uniti dalla stessa eredità religiosa e culturale.