La Settimana Santa a Vico del Gargano
VICO DEL GARGANO – SETTIMANA SANTA A VICO DEL GARGANO
A Vico del Gargano la Settimana Santa non è soltanto un tempo liturgico, ma è anche un
cammino che attraversa le generazioni, fatto di riti, voci e tradizioni che da secoli preparano la
nostra comunità ai giorni più intensi dell’anno.
La Settimana Santa di Vico del Gargano rappresenta uno dei momenti più significativi della
vita della nostra cittadina, un momento di fede profonda, memoria e identità. Un patrimonio
spirituale che vive grazie alla presenza e all’impegno delle nostre storiche Confraternite,
custodi di riti tramandati nel tempo.
Questo il cammino dei riti che accompagneranno i giorni più solenni della Settimana Santa:
- Mercoledì 1 aprile l’Ufficio delle Tenebre;
- Giovedì 2 aprile la visita ai Sepolcri;
- Venerdì 3 aprile i riti della Passione, il canto del Miserere e la suggestiva processione serale
del Calvario, uno dei momenti più emozionanti e partecipati della tradizione vichese.
Quest’anno, inoltre, le voci delle Confraternite di Vico del Gargano porteranno questa
tradizione anche oltre i confini del nostro paese. Nelle giornate del 27 e 28 marzo, le
Confraternite saranno infatti presenti nei comuni della Grecìa Salentina per partecipare ad una
delle più importanti manifestazioni dedicate alla promozione dei canti di Passione del sud
Italia
Un progetto di valorizzazione delle nostre tradizioni popolari, sostenuto dall’ Amministrazione
Comunale, che rafforza il dialogo tra territori uniti dalla stessa eredità religiosa e culturale.