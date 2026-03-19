Eventi Capitanata

La Settimana Santa a Vico del Gargano

Comunicato Stampa19 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

VICO DEL GARGANO – SETTIMANA SANTA A VICO DEL GARGANO
A Vico del Gargano la Settimana Santa non è soltanto un tempo liturgico, ma è anche un
cammino che attraversa le generazioni, fatto di riti, voci e tradizioni che da secoli preparano la
nostra comunità ai giorni più intensi dell’anno.


La Settimana Santa di Vico del Gargano rappresenta uno dei momenti più significativi della
vita della nostra cittadina, un momento di fede profonda, memoria e identità. Un patrimonio
spirituale che vive grazie alla presenza e all’impegno delle nostre storiche Confraternite,
custodi di riti tramandati nel tempo.


Questo il cammino dei riti che accompagneranno i giorni più solenni della Settimana Santa:

  • Mercoledì 1 aprile l’Ufficio delle Tenebre;
  • Giovedì 2 aprile la visita ai Sepolcri;
  • Venerdì 3 aprile i riti della Passione, il canto del Miserere e la suggestiva processione serale
    del Calvario, uno dei momenti più emozionanti e partecipati della tradizione vichese.
    Quest’anno, inoltre, le voci delle Confraternite di Vico del Gargano porteranno questa
    tradizione anche oltre i confini del nostro paese. Nelle giornate del 27 e 28 marzo, le
    Confraternite saranno infatti presenti nei comuni della Grecìa Salentina per partecipare ad una
    delle più importanti manifestazioni dedicate alla promozione dei canti di Passione del sud
    Italia

Un progetto di valorizzazione delle nostre tradizioni popolari, sostenuto dall’ Amministrazione
Comunale, che rafforza il dialogo tra territori uniti dalla stessa eredità religiosa e culturale.

Comunicato Stampa19 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©