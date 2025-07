[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Sciabica: una rete di storia, fatica e comunità

C’è un suono che appartiene alla memoria collettiva delle città di mare. È il rumore delle mani che tirano, delle corde che scorrono sulla sabbia, delle voci che si incrociano tra il sudore e la speranza. È il suono della sciabica, una delle più antiche tecniche di pesca praticate lungo le coste dell’Adriatico, e per generazioni simbolo di lavoro, comunità e connessione profonda con il mare.

Il termine “sciabica” deriva dall’arabo šabbākah, che significa proprio “rete”. E in effetti la sciabica è una rete, ma non una qualunque: è lunga, ampia, pensata per abbracciare il mare e condurlo, pian piano, verso riva. Un tempo veniva calata a mezzaluna da piccole barche a remi, poi tirata a mano, lentamente, da due squadre di pescatori disposte lungo la spiaggia. Un gesto collettivo che richiedeva forza, pazienza e coordinazione, ma soprattutto spirito di solidarietà.

La pesca con la sciabica non era solo un’attività economica: era un rito. Bambini, anziani, donne e uomini partecipavano tutti, in un modo o nell’altro, a quell’evento che segnava il ritmo delle giornate e scandiva i rapporti tra le persone. La riva diventava un luogo di incontro e racconto, dove il pescato veniva diviso equamente e spesso consumato sul momento, cucinato con semplicità, nella sua freschezza assoluta.

Oggi, la sciabica è quasi scomparsa dalla pratica quotidiana, ma resta viva nella memoria delle comunità costiere. A Manfredonia, raccontarla significa rendere omaggio ai pescatori di ieri e di oggi, ai loro gesti sapienti, alla loro capacità di leggere il mare. È per questo che il Mangiamare dedica uno spazio speciale a questa tradizione: perché la cultura gastronomica nasce anche — e soprattutto — da questi legami profondi con la terra (e il mare) in cui viviamo.

Durante il festival, tra una degustazione e l’altra, tra showcooking e racconti, la sciabica sarà protagonista invisibile ma presente: nel sapore autentico del pescato locale, nei piatti che raccontano una storia fatta di semplicità e rispetto per le stagioni del mare. E magari, chissà, in una rievocazione simbolica sulla spiaggia, per far conoscere anche ai più giovani il valore di una tradizione che non deve andare perduta.

Il Mangiamare non è solo un evento gastronomico, ma un atto d’amore verso il nostro mare, le sue storie, i suoi protagonisti. E la sciabica è una di quelle storie che vale la pena raccontare, ancora e ancora.

