La rosa della vendetta prima puntata 7 giugno 2024 trama

La rosa della vendetta e trama prima puntata del 7 giugno 2024 fa parte delle novità estive in prima serata. Il protagonista principale della soap è Gulcemal, la cui intenzione è vendicarsi della donna che gli ha dato la vita. In seguito, però, ella ha abbandonato lui e suo padre, per fuggire con un altro uomo. Sua madre era la più bella donna di Bursa, ma curava dei propri figli. Per loro non aveva mai un abbraccio, mai una parola amorevole. Sembrava essere la principessa infelice delle favole, ed era sempre triste. Alla fine conobbe un uomo e fuggì con lui, senza alcuna esitazione. Il padre di Gulcemal si tolse la vita e lui e sua sorella rimasero soli.

La rosa della vendetta, Gulcemal uccise l’uomo di sua madre

Gulcemal, accecato dall’odio, ammazzò l’uomo di sua madre. Lei lo maledisse: “Avrei voluto non averti fatto nascere. Nessuna donna ti amerà mai”. Gulcemal crescerà e diventerà un uomo forte, immensamente ricco e spietato. Egli tornerà Bursa, con un unico obiettivo, trovare sua madre Zafer e vendicarsi.

LEGGI ANCHE: Cambio programmazione per Rai1, Il Paradiso delle Signore chiude

Gulcemal proseguirà la vendetta nei confronti di sua madre. Dapprima, convincerà il maestro tessitore a lavorare per lui. Non sa ancora che si tratta di Deva. Egli verrà riconosciuto come l’uomo che l’aveva spinta nel lago, lo ferirà con delle forbici, ma lui, impassibile, le comunicherà che ha solo tre giorni di tempo per rinunciare al lavoro alle dipendenze di Zafer e lavorare per lui.

Gulendam e la sua scoperta clamorosa

Gulendam, sorella di Gulcemal, scoprirà di essere incinta di un uomo che appena conosce, Mert, il fidanzato di Deva. Gulendam riuscirà a parlare con il suo amante, che, sorpreso per la gravidanza, le intimerà di non farsi più vedere perché sta per sposarsi, e che quella notte era ubriaco. Gulcemal scoprirà che la sorella Gulendam è incinta, costringerà Mert a sposarla. Nel frattempo Deva, preoccupata perché non ha più notizie del suo fidanzato Mert, non sa che Gulcemal ha costretto Gulendam e Mert a sposarsi.

Gulendam sarà investita da un’auto e Gulcemal, preoccupato per la sorella, la portertà in ospedale, dove gli comunicheranno che le ferite sono lievi e che è incinta. Gulcemal si infurierà e incaricherà i suoi uomini di trovare il padre del bambino di sua sorella. Merz viene portato da Gulcemal, che lo obbligherà a sposare Gulendam, se non vuole morire. I due si sposeranno la sera stessa e partiranno subito. Deva sarà preoccupata perché non ha più notizie del suo fidanzato Mert. Ignorerà infatti che, costretti da Gulcemal, Gulendam e Mert si sono sposati e hanno lasciato la città per la luna di miele.

Gulcemal rapirà il padre di Deva, Ibrahim. Poi sarà il turno di Deva stessa, rapita con l’intenzione di farla implorare in ginocchio affinché lavori per lui. Ibrahim non vorrà che sua figlia si pieghi alla volontà di Gulcemal, ma cederà, se vuole che Deva si salvi.