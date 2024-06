Cambio programmazione per Rai1 Il Paradiso delle Signore chiude mancherà a gli appassionati delle Soap. Da lunedì 3 giugno saluteremo le repliche della soap Il Paradiso delle Signore. Rivedremo il grande magazzino milanese solo nell’autunno del 2024. Sei Sorelle non sarà trasmessa nel pomeriggio dalla rete ammiraglia Rai. Inizia l’estate e i palinsesti cambiano.

Addio a Il Paradiso delle Signore assente dal palinsesto di Rai1… per l’estate 2024

Stiamo arrivando alla stagione estiva e Il Paradiso delle Signore come anche Sei Sorelle vanno in ferie. Per sempre? Da lunedì 3 giugno 2024, il pomeriggio di Rai1 trasmetterà Un Passo dal Cielo e Che Dio ci Aiuti. La Fiction con Terence Hill come protagonista verrà trasmessa dalla prima puntata della prima stagione.

In seguito verrà sostituita, a sua volta, da Che Dio ci Aiuti. Il Paradiso delle Signore si interromperà per tutta l’estate 2024. A settembre 2024 rivedremo Il Paradiso e tutti i suoi dipendenti. Ci attendono molte variegate novità, tra cui un nuovo direttore, dopo l’addio di Vittorio Conti.

Estate 2024: Sei Sorelle che farà?

Durante la stagione estiva, Il paradiso delle signore non si è mai fermata. In alcune estati sono state trasmesse le repliche delle precedenti stagioni o le vicende delle sorelle Silva, protagoniste di Sei Sorelle. Quest’anno, 2024, saranno presenti solo le avventure di Adela, Francisca, Blanca, Diana, Cecilia ed Elisa, con le puntate inedite, su Rai Premium.

I palinsesti ci lasceranno senza Soap per tutto giugno, per tutto luglio e per tutto agosto 2024. Dal 3 giugno 2024 al 26 agosto 2024 saranno trasmesse le repliche di Un Passo dal Cielo, a partire dalla prima stagione. Rivedremo Terence Hill nei panni di Pietro Thiene, forestale di San Candido, con il fiuto poliziesco e la passione per la scalata. In seguito, da agosto sino al 6 settembre 2024, tornerà Che Dio ci Aiuti, probabilmente con le repliche delle ultime stagioni, visto il prossimo arrivo nella nuova stagione di Francesca Chillemi, nel ruolo di Suor Azzurra.

Il Paradiso delle Signore, con la nona stagione anzi settima stagione daily, inizierebbe il 9 settembre 2024. Salvo eventuali cambiamenti di palinsesto e novità del nostro grande magazzino preferito.