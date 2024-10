La rosa della vendetta, il finale della serie tv slitta su Canale 5: ecco quando chiude

La rosa della vendetta è tra le serie tv turche che stanno appassionando di più i telespettatori in questo periodo sui teleschermi di Canale 5. La serie tv con Murat Unalmis ha ottenuto grandi ascolti, riuscendo a contrastare la concorrenza di Rai 1. La storia d’amore tra Gulcemal e Deva ha conquistato davvero molte persone che tra poche settimane saranno costrette a dirli addio. Mediaset infatti avrebbe in mente di chiudere la serie tv nel mese di novembre. Se in un primo momento era stato dato il 10 novembre, ecco che secondo le ultime indiscrezioni la data prevista per la chiusura de La rosa della vendetta sarebbe fissata per il 17 o 24 novembre. Al momento, il canale di Berlusconi non ha svelato quale serie tv prenderà il suo posto anche se potrebbe esserci il ritorno di Segreti di famiglia.

La rosa della vendetta: anticipazioni puntata 27 ottobre

Ma cosa succederà nella prossima puntata de La rosa della vendetta in programma il 27 ottobre su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv made in Turchia rivelano che Gulcemal e Deva si sposeranno ma il loro matrimonio sarà tutt’altro che il coronamento del loro amore. Il protagonista infatti scoprirà che la sua amata è stata con Mert in passato e per questo rapirà entrambi minacciandoli di gettarli nel burrone. Gulcemal sparerà un colpo di pistola contro Mert con una carica a salve solo per intimorirlo. Tutta la famiglia apprenderà delle improvvise nozze tra Deva e Gulcemal. Il più contrariato apparirà Ibrahim. Nel frattempo, Ipek e Armagan inizieranno a parlare di nozze. Infine Gulcemal e sua sorella saranno protagonisti di un duro scontro.