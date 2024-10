Segreti di famiglia quando torna su Canale 5? Svelata la data del ritorno della serie tv

Si sta avvicinando sempre di più il ritorno di Segreti di famiglia sui teleschermi di Canale 5. Gli appuntamenti trasmessi di domenica nella stagione estiva erano stati sospesi a settembre a causa del ritorno de La rosa della vendetta. La storia di un’avvocatessa e di un pubblico ministero puntata dopo puntata ha saputo conquistare il pubblico di Canale 5 che ne chiede il grande ritorno in televisione. Secondo le ultime indiscrezioni Segreti di famiglia dovrebbe tornare in onda nel mese di novembre, complice la messa in onda delle ultime puntate de La rosa della vendetta. Mediaset potrà godere quindi di un’altra serie tv di grande successo. Yargi, questo il suo titolo originale, aveva riscosso un enorme successo sia in Turchia che in altri paesi, ottenendo importanti riconoscimenti tra cui un Emmy Awards.

Segreti di famiglia: cosa succederà nelle nuove puntate

Ma cosa succederà nelle nuove puntate di Segreti di famiglia che tornerà presto su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca segnalano che ci saranno tantissimi colpi di scena e tragiche morti. La più eclatante sarà la morte di Engin – il giovane rinchiuso in galera per l’omicidio di Inci – verrà avvelenato. Inoltre i telespettatori scopriranno il segreto Yekta e Pars e per quale motivo il procuratore è ricattato dal cinico avvocato. Inoltre ci sarà spazio all’amore contrastato tra Ilgaz e Ceylin. I due al momento sono ai ferri corti, tanto che i loro rapporto sembrerà essere sulla via del tramonto. Il pm inoltre dovrà dare una risposta sul mistero su cui si fonde la serie tv turca: chi ha ucciso Inci? Non ci resta che attendere ancora qualche settimana per vedere cosa succederà.