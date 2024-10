La rosa della vendetta, come finisce la serie tv di Canale 5? La trama dell’ultima puntata

Tra le serie tv che termineranno presto in televisione c’è anche La rosa della vendetta che va in onda ogni domenica sui teleschermi di Canale 5. Le ultime puntate porteranno ad una conclusione inaspettata con un grosso colpo di scena. Il finale previsto per novembre su Canale 5 stupirà i fan della serie tv che è stata seguitissima in questo inizio stagione tv. Le anticipazioni sul finale de La rosa della vendetta rivelano che Gulendam rimarrà sbalordito quando rivedrà suo fratello Gulcemal ritornare a casa dopo cinque anni dalla sua presunta morte. Per lo choc il giovane cadrà a terra privo di sensi. Anche Zafer nonostante avesse accettato la morte, adesso sarà pronta ad abbracciare quel figlio ed apprezzarlo. Gulcemal inizierà a camminare per le strade della città come un semplice sconosciuto quando incontrerà un bambino di nome Cemal senza sapere di essere suo padre.

La rosa della vendetta finale: Gulcemal scopre di avere un figlio da Deva

Nel finale de La rosa della vendetta in programma a novembre sui teleschermi di Canale 5, Gulcemal accompagnerà Cemal alla polizia credendo che sia un minore scappato di casa. Ma proprio il bambino grazie ad un bigliettino ritrovato in tasca farà si che l’uomo ricolleghi tutti i tasselli. In questo modo, Gulcemal scoprirà di avere un figlio, tanto da decidere di cercare Deva per avere un confronto chiarificatore. Anche Deva rimarrà a bocca aperta quando l’uomo ricomparirà durante una cerimonia organizzata in suo onore. Un arrivo che sconvolgerà la vita della famiglia. I due protagonisti si dichiareranno pronti a ricominciare da capo e riprendere la loro storia d’amore. Anche per altri ci sarà il lieto fine come Ipek e Armagan, che inizieranno una nuova vita insieme al loro bambino.