La rosa della vendetta, quando finisce su Canale 5? Svelata la data dell’ultima puntata

Si sta avvicinando sempre di più il grande finale de La rosa della vendetta composta da un totale di 13 appuntamenti in Turchia dalla durata di 2 ore e mezza ciascuno. Le puntate conclusive della serie tv riadattate per l’Italia sono previste per il 3 e 10 novembre. Tutto dipenderà dalla decisione di Mediaset se programmare le nuove puntate alla domenica sera. Alcuni appuntamenti de La rosa della vendetta potrebbero essere più lunghi del previsto e chiudere dopo le 23:45. Una volta che calerà il sipario sulla serie tv, Mediaset manderà in onda Segreti di famiglia che aveva messo in pausa a settembre. In questo modo, il canale di Piersilvio Berlusconi potrà godere di un’altra serie tv di successo.

La rosa della vendetta: cosa succederà nell’ultima puntata?

Ma cosa succederà nel finale de La rosa della vendetta in programma a novembre su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Gulcemal farà il suo ritorno a casa. L’uomo dopo aver finto la sua morte tornerà dai suoi famigliari a distanza di cinque anni. I suoi cari rimarranno spiazzati dal ritorno improvviso dell’uomo che però potrà riabbracciare la sua compagna Deva, il piccolo Cemal e sua mamma Zafer. Un finale di serie tv ricco di emozioni per i telespettatori di Canale 5 che hanno dimostrato di essersi ormai appassionati alla storia d’amore tra Gulcemal e Deva, dato che ogni domenica è seguita da oltre 2 milioni di telespettatori in tv.