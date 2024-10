La rosa della vendetta cambia programmazione per il 3 novembre: la novità per i fan

La rosa della vendetta si appresta al grande finale sui teleschermi di Canale 5. Dopo il successo raggiunto in queste settimane, la storia d’amore tra Gulcemal e Deva andrà in onda il 3 novembre con un penultimo appuntamento che si preannuncia ricco di colpi di scena. Ma prima di ciò Mediaset ha annunciato un piccolo cambio di programmazione. La rete di Piersilvio Berlusconi ha deciso di attuare una piccola variazione d’orario per la serie tv con Murat Unalmis, già visto in Terra amara nei panni di Demir. La rosa della vendetta inizierà pochi minuto dopo le 21:20 e terminerà intorno alle 23:35 circa. Un lieve aumento di durata che farà senz’altro piacere ai fan de La rosa della vendetta che terminerà con la sua programmazione il prossimo 10 novembre.

La rosa della vendetta anticipazioni 3 novembre

Ma cosa succederà nella puntata del 3 novembre de La Rosa della vendetta? Le anticipazioni della serie tv annunciano che Gara chiederà a Gulcemal di perdonare Deva e di riprendere in mano le redini del loro matrimonio. Armagan, invece, sarà in procinto di lasciare la Turchia per cambiare vita, facendosi accompagnare in auto da Ipek. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la donna aprirà il suo cuore all’uomo, confessandogli il suo amore. I due decideranno di stare finalmente insieme. Zafer – oltre a dire a Deva che è figlia di Mustafa le farà credere che la vera madre si era suicidata dopo la morte dell’uomo. Gara così sarà costretta ad intervenire, svelando la sua vera identità. Un penultimo appuntamento ricco di sorprese e rivelazioni che terranno col fiato sospeso i due milioni di telespettatori che ogni domenica seguono la storia d’amore tormentata da Deva e Gulcemal.