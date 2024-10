La rosa della vendetta anticipazioni prossima puntata: Deva e Armagan sono fratelli

Dopo il successo di ascolti della puntata de La rosa della vendetta andata in onda ieri 27 ottobre sui teleschermi di Canale 5, i fan si chiedono cosa succederà nel nuovo appuntamento previsto per il prossimo 3 novembre. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Deva racconterà a Gara che quando stava male suo padre le preparava una ciorba con la pastina a forma di fiore. Il segreto però non sarà la ciorba in sé stessa ma la mancanza di Ibrahim. Per questo motivo, Gara chiederà a Gulcemal di andare dal suocero per parlare di Deva. L’uomo a questo punto si recherà da Ibrahim per convincerlo ad aiutare la figlia malata. Dagli spoiler de La rosa della vendetta si apprende che Ipek e Armagan si avvicineranno sempre di più mentre Ibrahim preparerà la ciorba di fiori da portare a Deva, ribadendole però che non sarà più suo padre a meno che non interrompa il matrimonio con Gulcemal.

La rosa della vendetta, prossima puntata: Armagan scopre che Deva è sua sorella

Nella prossima puntata de La rosa della vendetta trasmessa il 3 novembre su Canale 5, Ibrahim confiderà a Gulcemal che Deva è la figlia del suo più grande nemico. Anche Deva scoprirà da Zafer di essere la figlia di Mustafa. Gara, a questo punto, rivelerà alla protagonista di essere sua madre. Neanche a dirlo, Zafer avrà un malore, tanto che Vefa e Mert correranno da lei. Deva – sotto choc – farà i bagagli e andrà via di casa. Armagan, invece, scoprirà di essere il fratello di Deva. L’uomo inoltre rinuncerà a partire per l’America quando scoprirà che Ipek è innamorata di lui. Allo stesso tempo, Deva confesserà al suo fratello ritrovato di non considerare Mustafa suo padre, dato che l’ha abbandonata. Gulendam, invece, caccerà fuori di casa Gara alla scoperta della sua vera identità.