La rosa della vendetta cambia programmazione: la novità per i fan della serie tv

Mediaset ha annunciato un nuovo cambio di programmazione per quanto concerne La rosa della vendetta, la serie tv turca che racconta la storia d’amore ostacolata tra Deva e Gulcemal. Il canale di Piersilvio Berlusconi ha svelato che l’appuntamento della serie tv in programma domenica 20 ottobre in prima serata su Canale 5 allungherà di durata. La puntata de La rosa della vendetta non terminerà alle 23:30 ma bensì alle 23:40 quando prenderà la linea Pressing, che racconterà minuto per minuto i fatti accaduti sul campo di calcio di tutta Italia. Una decisione forse presa anche per l’arrivo imminente del gran finale della serie tv previsto per il 10 novembre sempre in prima visione sui teleschermi di Canale 5.

La rosa della vendetta, anticipazioni 20 ottobre

Ma cosa succederà nel corso della puntata de La rosa della vendetta trasmessa il 20 ottobre su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv ambientata in Turchia segnalano che Ibrahim intimidirà di dire a Deva che Gara è in realtà sua madre Firuze, per convincerla a non sposarsi. Ipek – sentita la conversazione tra i due – affronterà Gara, criticandola per aver abbandonato la figlia e di averla fatta soffrire per tutti questi anni. Anche lei le dirà che svelerà tutta la verità a Deva, nonostante le suppliche di Gara. Il medico, intanto, annuncerà0 che Gülendam e il bambino sono fuori pericolo: tutti ne saranno molto sollevati, Zafer compresa. Ma quando quest’ultima proverà a far visita alla figlia, verrà cacciata da Canan e Armagan, che nel frattempo farà pace con Gülendam, che si scuserà di averlo trattato male. Infine Gülcemal farà irruzione all’ospedale per rapire Deva.