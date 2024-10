La rosa della vendetta, come finisce la serie tv di Canale 5? Le anticipazioni sul finale

La rosa della vendetta è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente i telespettatori italiani. Le puntate sono viste da oltre 2 milioni di telespettatori che adesso si chiedono cosa succederà nel finale di stagione previsto per il mese di novembre sui teleschermi di Canale 5. Le vicende che hanno visto coinvolti Gulcemal e Eda avranno una loro conclusione con un finale mozzafiato. Le soap opera turche hanno dimostrato di avere un incredibile successo come Endless Love e Segreti di famiglia. Nonostante questo, non ci sarà una seconda stagione de La rosa della vendetta. Ecco cosa succederà nella puntata finale della serie tv con protagonista l’attore Murat Unalmis, già visto in Terra amara nei panni di Demir Yaman.

La rosa della vendetta, finale di stagione: Gulcemal ha un figlio di nome Cemal

Le anticipazioni de La rosa della vendetta riguardanti il finale di stagione in programma il 10 novembre in prima visione su Canale 5 rivelano che Gulcemal deciderà di fingersi morto per non pesare sulla sua famiglia che merita di vivere in totale tranquillità. Ma ecco arrivare il colpo di scena: l’uomo tornerà a casa cinque anni dopo rivelando a Deva i motivi che l’hanno spinto a comportarsi in quel modo. Dopo una prima sorpresa, la donna accoglierà l’uomo che ha sempre amato, facendogli conoscere il figlio Cemal che Gulcemal aveva incontrato per puro caso nel parco. Inoltre, ci sarà un emozionante incontro tra Gulcemal e la madre Zafer. La donna in passato gli aveva fatto molto cattiverie e ostacolato il suo rapporto con Deva. Ma oggi Zafer apparirà cambiata dopo aver capito i suoi errori. Gulcemal deciderà di darle un’altra chance come hanno fatto gli altri figli.