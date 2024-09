La rosa della vendetta cambia di programmazione: la novità per il 22 settembre

Cambio di programmazione per La rosa della vendetta nei palinsesti di domenica 22 settembre. Dopo il successo di ascolti delle prime puntate, la serie tv con Gulcemal e Deva proseguirà nella fascia serale di Canale 5 anche domenica 22 settembre, sfidando Rai 1 con Sempre al tuo fianco, la fiction con protagonista Ambra Angiolini e Andrea Bosca ambientata sull’isola di Stromboli. Questa settimana però gli appuntamenti de La rosa della vendetta avranno una durata diversa. Infatti non termineranno poco dopo le 23:30 ma si allungheranno di mezz’ora. Dopodiché la linea passerà al programma sportivo Pressing, per raccontare la giornata calcistica di seria

La rosa della vendetta allunga per il 22 settembre a causa dell’arrivo di Amadeus su Canale Nove

Un cambio di programmazione dettato dall’esigenza di Canale 5 di competere questa settimana con l’arrivo di Amadeus su Canale Nove. Il conduttore sarà al timone della prima puntata di Chissà Chi è dal 22 settembre e poi in prime time proporrà Suzuki music party previsto fino alle 00:45. In questo modo, La rosa della vendetta riuscirà ad attirare il pubblico di Canale 5 con un appuntamento più lungo, cercando così di ottenere uno share più elevato nella fascia serale. Intanto le anticipazioni segnalano che Gulcemal dubiterà di Mert. L’uomo crederà che quest’ultimo sia la talpa, tanto da collaborare con sua madre. Per questo motivo, il protagonista chiederà a Vefa di indagare a tal proposito.