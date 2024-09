Domenica 15 settembre, in prime time, Rai 1, ha trasmesso Sempre al tuo fianco. Si tratta di una nuova fiction suddivisa in sei puntate con Ambra Angiolini. La brava e bella attrice interpreterà Sara Nobili, di professione geologa e vulcanologa. Ella è il capo della sezione Emergenze. Con i suoi collaboratori, la grande donna mostrerà il funzionamento di una complicata macchina: la Protezione Civile. Sempre al tuo fianco cast e trama della fiction di Rai 1, ore 21.30.

La fiction ha procurato molte polemiche per tanto tempo

Mentre venivano girate le riprese, nel maggio 2022, un incendio distrusse molti ettari di vegetazione mediterranea, provocando danni per decine di milioni di euro. La Rai ha, dopo aver ottenuto la certificazione della propria estraneità all’incidente, ha deciso di trasmettere la soap.

Sara sarà la protagonista principale, una donna che ha affrontato missioni di alta tensione. Alluvioni alle cabine delle funivie che non funzionavano, emergenze sanitarie e ogni crisi che la Protezione Civile aveva il compito di gestire. Molti ed enormi rischi per il territorio venivano così affrontati. Il vulcano Stromboli, conosciuto come Iddu, con lei ha un conto in sospeso.

Una svolta significativa per Sara che riceve una importante notizia

A Sara arriverà una incredibile notizia: verrà candidata come Capo delle Emergenze. Renato Lussu, un medico e ricercatore molto rispettato, sarà l’altro candidato. Il rivale ha una enorme esperienza circa missioni in Africa ed è, inoltre il nuovo grande amore di Sara.

La love story tra i due ha avuto inizio dopo la fine del matrimonio con Massimo. Egli è il padre di sua figlia Marina, giovane ribelle che all’inizio rifiuterà la nuova storia d’amore della madre. La ragazza condivide con Renato la passione per l’ambiente.

Sara è legata particolarmente con Egidio Merlo

Egidio Merlo è un biologo responsabile del Rischio Marittimo, paraplegico per un incidente sul lavoro. Egli si è accorto, di recente che una nave non appare più su uno dei mega schermi utilizzati per monitorare il Mediterraneo. Sospetterà quindi che non sia arrivata in nessun porto.

Sara cura l’inserimento di Federico, un giovane stagista con la laurea in Fisica Quantistica. Durante il tirocinio, egli si occuperà delle attività di monitoraggio collaborando con il team operativo. Victor, il responsabile delle Associazioni di Volontariato, ha alle spalle un passato irrisolto. Ginevra, giovane e vivace responsabile della Comunicazione, è tormentata da una storia sentimentale non conclusa.

Il Capo delle Emergenze Sara dovrà dimostrare competenza e umanità

Sara e i suoi collaboratori, dovranno trovare un giusto equilibrio. Segreti e sfide da affrontare saranno all’ordine del giorno.

Nel cast diretto da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella, ci saranno: Andrea Bosca nel ruolo di Renato Lussu, medico virologo; Fortunato Cerlino come Egidio Merlo, biologo marino; Peppino Mazzotta nel ruolo di Massimo Caruso, marito di Sara e sindaco di Stromboli; Gaia Messerklinger come Ginevra Carbone, capo delle Relazioni Esterne; Tecla Insolia nel ruolo di Marina, la figlia di Sara; Luigi Fedele come Federico Urbani, lo stagista.

Alessandro Tedeschi nel ruolo di Victor Paoli, responsabile delle Associazioni di Volontariato, e Thomas Trabacchi come Ottavio Canovi, capo del Dipartimento della Protezione Civile, completeranno il cast.

Pietro Calderoni, Valter Lupo e Sofia Bruschetta saranno i sceneggiatori. “Sempre al tuo fianco” esplorerà sfide professionali dei protagonisti, ogni lotta personale, avvicinando gli spettatori a un’organizzazione fondamentale per la sicurezza, sempre al servizio degli altri.