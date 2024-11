La rosa della vendetta avrà una seconda stagione? Il pubblico: “Deva e Gulcemal hanno commosso”

Ieri 17 novembre è andata in onda l’ultima puntata de La rosa della vendetta con protagonista l’attore Murat Unalmis, già visto in Terra amara nei panni di Demir Yaman. L’ultimo appuntamento è stato visto da oltre due milioni di telespettatori, totalizzando il 14,4% di share sui teleschermi di Canale 5. Numeri abbastanza importanti che però non hanno potuto fare nulla per contrastare la partita dell’Italia contro la Francia andata in onda su Rai 1 che ha totalizzato il 35% di share. Nonostante, il finale de La rosa della vendetta ha commosso il pubblico italiano. In un commento postato da un utente su X si leggono le seguenti parole: “grazie per averci regalato questo gioiellino di serie tv, grazie per averci fatto ridere ed emozionare, grazie a voi attori eccezionali per averci trasmesso ogni emozione esistente con la vostra bravura…” mentre un altro utente ha scritto che il finale tra Deva e Gulcemal l’ha molto commosso.

La rosa della vendetta non è stata rinnovata per una seconda stagione

Dopo l’ultima puntata de La rosa della vendetta, i fan si stanno chiedendo se ci sarà una seconda stagione? Purtroppo la storia d’amore tra Gulcemal e Deva si è conclusa ieri 17 novembre. Col lieto fine tra i due protagonisti si è chiusa ufficialmente la serie tv, che in Turchia non è stata rinnovata. Per questo motivo, Mediaset ha deciso di mandare in onda il film sul fondatore di Mediolanum il prossimo 24 novembre. Il film ripercorrerà la vita del grande banchiere italiano Ennio Doris, scomparso a novembre 2021.