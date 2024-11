La rosa della vendetta cambia programmazione per il 17 novembre: la sorpresa per i fan

Domenica 17 novembre andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata de La rosa della vendetta, la serie tv con protagonista l’attore turco Murat Unalmis già visto in Terra amara nei panni di Demir Yaman. Per questo motivo, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per quanto riguarda la dizi turca in onda ogni domenica su Canale 5. In occasione della puntata finale del 17 novembre, La rosa della vendetta terminerà 30 minuti dopo rispetto all’orario abituale. La puntata infatti terminerà alle 24:00, dando poi la linea al Tg5. Una bella sorpresa per i telespettatori di Canale 5 che non vedranno l’ora di vedere come terminerà la storia d’amore tra Gulcemal e Deva.

La rosa della vendetta anticipazioni 17 novembre: Gulcemal incontra Cemal

Le anticipazioni di Rosa della vendetta riguardanti l’ultima puntata in onda il 17 novembre su Canale 5 rivelano che Gülcemal tornerà ad Istanbul dopo aver finto il suicidio. Sarà in questo frangente che l’uomo incontrerà il piccolo Cemal e una mendicante con in braccio un bambino. Il protagonista rimarrà colpito dalla donna perché nonostante le sue condizioni non ha mai abbandonato suo figlio. L’uomo inoltre noterà che Cemal ha nella borsa un libro che aveva regalato cinque anni prima a Deva. Gulcemal quindi si rifiuterà di lasciare Istanbul e si recherà in commissariato per prendere l’indirizzo della casa di sua moglie. Il protagonista, a questo punto, si presenterà alla mostra della ragazza con largo anticipo dove avrà modo di vedere da lontano i suoi cari. Sarà in questo frangente che Gulcemal chiederà ad un responsabile di consegnare il libro a Deva.