La rosa della vendetta anticipazioni 3 novembre: Deva sotto choc dopo la scoperta della verità

Tanti colpi di scena accadranno nella nuova puntata de La rosa della vendetta in programma domenica 3 novembre dalle ore 21:20 in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca con Melis Sezen rivelano che Deva dimostrerà di stare male a causa di una malattia psicosomatica. La ragazza accuserà dalla lontananza di Ibrahim e Gulcemal. Dagli spoiler de La rosa della vendetta si apprende che Ibrahim accetterà di portare a Deva la ciorba di fiori che lui le preparava quando era piccola. L’uomo però ribadirà a sua figlia di non poterla perdonare finché non interromperà le nozze con Gulcemal. Allo stesso tempo, Deva dirà all’uomo che continuerà a considerarlo come il suo genitore nonostante tutto quello successo.

La rosa della vendetta prossima puntata 3 novembre: Deva scopre di essere la figlia di Mustafa

Nella prossima puntata de La rosa della vendetta in programma domenica 3 novembre in prima serata su Canale 5, Ibrahim confesserà a Gulcemal che Deva è figlia di Mustafa, il suo peggior nemico. Zafer farà la medesima rivelazione a Deva, che scoprirà che Armagan è il suo fratellastro. Proprio quest’ultimo rinuncerà a partire per Londra quando Ipek le confesserà di essere innamorata di lui. Zafer, oltre a dire a Deva che è la figlia di Mustafa, le farà credere che sua madre si sia tolta la vita dopo il decesso del suo amato. A questo punto, Gara sceglierà di intervenire, raccontando tutta la verità. Zafer avrà così un malore a seguito di tale rivelazione mentre Deva sotto choc non riuscirà più a proferire parola con la madre. La ragazza farà le valigie e andrà via dalla casa di Ibrahim. Quest’ultimo informerà Armagan che è il fratellastro di Deva.