La rosa della vendetta, anticipazioni finale 10 novembre: Deva lascia Gulcemal

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della puntata finale de La rosa della vendetta in programma domenica 10 novembre in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della soap opera – made in Turchia – rivelano che Gara rivelerà a Gulcemal di chiamarsi Firuze e di essere la madre di Deva. L’uomo apparirà profondamente ferito, tanto da consegnarle dei soldi e sbatterla fuori di casa. Gara, a questo punto, cercherà ospitalità da Deva, che però si rifiuterà. Dagli spoiler de La rosa della vendetta si apprende che Firuze deciderà di attendere fuori casa Ibrahim finché la figlia non le avrà concesso il perdono. Gulendam, invece, andrà da Vefa per chiedergli di scoprire dove vuole scappare Mert in quanto vuole dargli una punizione.

La rosa della vendetta, puntata finale: Deva lascia Gulcemal dopo una notte di passione

Nella puntata finale de La rosa della vendetta, Gulendam scoprirà che Mert non voleva fuggire ma stava organizzando una fuga per entrambi. La donna colpita dal bel gesto lo implorerà di accettare i soldi e di scappare con lei lontano dalla Turchia. Gulcemal, invece, passerà una notte di passione con Deva. La mattina dopo, la donna lascerà una lettera a suo marito dove gli comunicherà di amarlo ma di non poter stare insieme per via delle loro differenze caratteriali. Gulcemal a pezzi tornerà a casa dove litigherà pesantemente con Gulcemal, che gli annuncia che presto si trasferirà a casa con Zafer. Deva, invece, annuncerà la decisione di voler andare via. La donna non riuscirà ancora a perdonare Gara, sebbene non escluda di farlo in futuro.