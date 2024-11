Endless Love raddoppia in prima serata su Canale 5: stop alle puntate nel daytime

Novità importanti per quanto concerne il palinsesto Mediaset del mese di novembre. Endless Love sarà quella che subirà i maggiori cambiamenti che siamo sicuri faranno molto parlare i fan della storia tra Nihan e Kemal. In particolare, dal prossimo 11 novembre, le vicende ambientate in Turchia non andranno più in onda nel daytime pomeridiano, lasciando il posto a Segreti di famiglia. Ma le novità non saranno finite qui in quanto Endless Love raddoppierà in prima serata. Per questo motivo, giovedì 7 e venerdì 8 novembre ci saranno due appuntamenti. Stessa cosa succederà anche nei giorni 15 e 16 novembre. Una decisione presa per Mediaset per conservare gli appuntamenti della serie tv che si sta avvicinando sempre di più al gran finale.

Endless love: anticipazioni prossime puntate di novembre

Ma cosa succederà nelle prossime puntate di Endless Love, la serie tv che ogni giorno è vista in media da due milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni del mese di novembre annunciano che Hakan informerà Emir della gravidanza di Zeynep. Emir deciderà di risparmiarla, non rivelando a Nihan e Kemal che aveva ucciso Oozan. Zeynep a questo punto cercherà di scoprire il motivo della scelta di Emir, ma lui non apparirà disposto a dargliela. Tarik costringerà Banu a firmare i documenti del divorzio. La donna proverà a chiedere una seconda chance al marito sebbene invano. Infine Nihan e Kemal si dirigeranno in ospedale con la speranza di parlare con il medico che aveva in cura Ozan.