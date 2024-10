La rosa della vendetta anticipazioni 27 ottobre: Gulendam scappa da Gulcemal ma poi…

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della prossima puntata de La rosa della vendetta in programma domenica 27 ottobre in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Gulcemal avvertirà Deva e Mert che da adesso in poi vivranno sotto lo stesso tetto come punizione ma senza guardarsi. Gulendam, a questo punto, avvertirà suo fratello che non lo perdonerà mai dopo aver scoperto cosa ha fatto a suo marito. Dagli spoiler de La rosa della vendetta si apprende che Gulendam progetterà di scappare via con Mert visto che la situazione sarà diventata pericolosa. Deva -sconvolta dagli attriti – spiegherà che ormai non prova più nulla per Mert per provare a rassicurare Gulendam.

La rosa della vendetta, puntata 27 ottobre: Gulcemal minaccia Gulendam

Nella prossima puntata de La rosa della vendetta in programma il 27 ottobre su Canale 5, Gulcemal bandirà anche Vefa e Gara dalla tavola in quanto traditori mentre Deva dovrà fingere di essere felice, respingendo Armagan e Ipek che cercheranno di portarla via da quegli orrori in famiglia. La ragazza – devastata e sola al mondo – respingerà anche Gara anche se sarà convinta che prima o poi tutti si sistemerà. Ibeahim, intanto, telefonerà a Gara chiedendole con insistenza ad aiutarlo a portare via Deva da quella casa. Gulendam e Mert, invece, vorranno trasferirsi in Italia per fare una nuova vita. Ma ecco, che la donna si accorgerà di non avere soldi nella carta di credito per l’acquisto dei biglietti aereo. Gulendam affronterà Gulcemal, che minaccerà di renderla povera qualora decidesse di andarsene.