Endless Love anticipazioni: Emir fa credere alla stampa che Nihan sia pazza

Sorprendenti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma prossimamente in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv ambientata in Turchia segnalano che Kemal avrà intenzione di presentare la richiesta di riconoscimento di paternità di Deniz in tribunale. Emir a questo punto metterà in azione un nuovo piano per avere la custodia della bambina. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che l’imprenditore pretenderà che Nihan stia dalla sua parte e per far ciò farà credere alla stampa che sia psicologicamente instabile. In dettaglio, l’uomo inviterà sua moglie in un ristorante mentre Tufan metterà Deniz nella macchina di Nihan. Emir poi chiamerà la stampa facendo credere che sua moglie abbia lasciato la bambina sotto al sole all’interno dell’auto.

Endless Love prossime puntate: Emir mette in cattiva luce Nihan davanti alla stampa

Nelle prossime puntate di Endless Love in programma a breve su Canale 5, Nihan rimarrà sbigottita quando troverà una folla di giornalisti accalcati intorno alla sua auto. La giovane capirà subito che è tutto un piano organizzato da Emir per farla passare male. I due a questo punto avranno un violento scontro che finirà quando l’imprenditore le dirà di aver convocato una conferenza stampa a casa sua. L’uomo vorrà informare la stampa di aver concesso il perdono a Nihan. Il giorno dopo, Emir davanti ai giornalisti accuserà sua moglie di avere alcuni problemi psicologici. L’uomo cercherà di rassicurare la stampa che da ora in avanti nessuno potrà fare male a Deniz. Dopodiché, Emir lascerà la parola a Nihan, che stupirà tutti con una rivelazione. La donna informerà i giornalisti che il suo matrimonio con l’imprenditore è una farsa visto che hanno vissuto sette anni insieme nella menzogna. La serie tv turca è in onda da lunedì al sabato su Canale 5.