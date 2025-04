[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Roma rimonta, Vitulano Drugstore Manfredonia ko



Contro la corazzata As Roma i ragazzi di Mr Moura giocano una partita di grande intensità chiudendo la prima frazione di gioco in vantaggio per 3 a 1, con la doppietta di Canal ed il goal di Murgo. Nella seconda frazione di gioco, fatali i primi minuti, con la Roma che spinge sull’acceleratore trascinata dalla propria tifoseria e raggiunge il pareggio.



Palla goal sui piedi di Kullani che avrebbe potuto significare vantaggio ma si lascia ipnotizzare dal portiere in uscita. Arriva la quarta rete, quella della vittoria della Roma ma il Manfredonia, a consuntivo, ha disputato un’ottima gara, nonostante la sconfitta.

Resta molto rammarico nel veder giocare questi ragazzi e nel contempo pensare che con qualche piccolo intervento sul mercato, a tempo debito, con molta probabilità, oggi questa squadra non lottava per evitare la retrocessione.

Sino al termine della stagione ci saranno ancora delle battaglie da combattere e semmai il traguardo salvezza dovesse essere raggiunto, dirigenti, calciatori, staff e tutti coloro che avranno contribuito al risultato sportivo, dovrebbero essere insigniti della medaglia del “Valore al merito”.

Già, quello di aver mantenuto la difficile categoria della seria A, implementando gli sforzi economici personali, nonostante le imprevedibili difficoltà sopravvenute. Non tutti forse comprendono che la seria A è un lusso per la città di Manfredonia ma soprattutto un volano pubblicitario più che positivo per la sua immagine, spesso legata a vicende di cronaca molto tristi.



Antonio Castriotta