La ricetta della felicità: mistero, tradimenti e nuove alleanze

Ieri, 25 settembre 2025, è andata in onda su Rai1 la prima puntata della nuova fiction La ricetta della felicità, con protagonista Cristiana Capotondi. La serie è partita tra aspettative e curiosità: cosa succederà a Marta, donna apparentemente perfetta la quale, dopo una vita passata nel lusso e nell’agiatezza, la vita le è caduta addosso? Ambientata tra Milano e le spiagge e i borghi della Riviera Romagnola, la trama mescola mistero, sentimenti e nuovi legami. In questo articolo recconteremo cosa è accaduto nella puntata di esordio, dando anche alcuni commenti.

Cosa succede (più o meno) nella prima puntata

La fiction parte presentandoci Marta Rampini, donna milanese che sembra avere tutto: un matrimonio stabile con Enrico, un marito affettuoso e di successo, e una figlia, Greta, bella e vivace. Insieme a loro c’è anche la suocera Rosa, donna simpatica ma con problemi di memoria, che funge da piccolo elemento imprevedibile nella vita familiare. Fin da subito il racconto ci fa percepire che sotto l’apparenza perfetta qualcosa non va: Marta, sebbene non sospetti nulla, vive una quotidianità quasi surreale, in cui le relazioni e i ruoli sono incasellati. Poi, ecco il colpo di scena: Enrico scompare improvvisamente. La misteriosa sparizione è traumatica non solo per Marta ma anche per Greta e per la famiglia, che si ritrova coinvolta in una vicenda più grande di loro. Accanto a questa partenza drammatica, emergono elementi misteriosi: Enrico è sotto indagine per riciclaggio, il che crea attorno a lui un alone di sospetto e ambiguità. Amici e conoscenti cominciano a distanziarsi, le certezze sociali della vita di Marta crollano: ciò che era forte e stabile si sgretola. Spinta dal bisogno di risposte, la donna decide di recarsi a Marina di Romagna (luogo di fantasia, ma ambientato nei comuni tra Rimini, Riccione, Cervia, Cesenatico e Ravenna) alla ricerca di tracce che possano ricondurre al marito. Nel suo percorso incontra Susanna (interpretata da Lucia Mascino), che gestisce con la sua famiglia un’area di servizio con bar, piadineria, un’officina e una pensione. Questo luogo, apparentemente ordinario, diventa un nuovo centro del racconto dove Marta trova rifugio e dove iniziano rapporti inattesi. Allo stesso tempo si gettano le basi per le relazioni secondarie: la suocera Rosa, con i suoi piccoli problemi cognitivi, non è solo un personaggio comico o di contrasto, ma potrebbe rivelarsi un personaggio fondamentale per connettere il passato con il presente. Greta, la figlia, appare confusa e smarrita: da un lato vuole capire, dall'altro teme la verità. E intorno a Marta, in questo scenario nuovo, si muovono altre figure — amici, sospetti, persone "normali" che vivono i loro drammi — che arricchiranno il racconto nei prossimi episodi. Infine, la puntata chiude con un mix di silenzi, sguardi interrogativi, un indizio non svelato e la sensazione che la felicità di Marta (quella promessa dal titolo) sia più difficile da raggiungere di quanto si pensi. La prima puntata de La ricetta della felicità ha il merito di catturare lo sguardo e il cuore. L’ambientazione — la Riviera Romagnola — è resa con calore e autenticità, il paesaggio diventa quasi un personaggio aggiuntivo. La regia di Giacomo Campiotti appare attenta nel costruire l’atmosfera: non si punta subito sul dramma estremo, ma sul graduale disfacimento di ciò che credevamo saldo. Cristiana Capotondi, nei panni di Marta, propone una protagonista che non è una “eroina perfetta”: è fragile, è ferita, è disorientata. Ed è proprio questa debolezza che la rende credibile. Non è la tipica donna combattente: è una persona normale, abituata a una vita facile e dispendiosa, quasi fiabesca visto il lavoro del marito, che si trova messa di fronte all’imprevedibile. Questo è un punto di forza. Lucia Mascino nei panni di Susanna è una sfida: introdurre un’altra figura femminile con cui Marta si confronterà, con affinità e divergenze, promette una dinamica interessante. Ciò che però va osservato con attenzione è l’equilibrio tra il mistero e la credibilità. La sparizione di Enrico e l’accusa di riciclaggio sono elementi forti, a cui va data sostanza: non basta costruire suspense se poi non si sostanzia con indizi, motivazioni e coerenza. Se il racconto cadrà nella trappola del “dramma sopra le righe”, potremmo perdere l’empatia iniziale. Altro aspetto: il titolo La ricetta della felicità è potente e poetico, ma rischia di apparire retorico se la “felicità” resta un miraggio troppo distante. Sarà interessante vedere come la sceneggiatura intreccerà verità dolorose con momenti di genuina gioia, di leggerezza. Se la serie riuscirà a inserire quei piccoli attimi antistress — un sorriso, un gesto semplice, un rapporto affettuoso, come del resto già accaduto nella prima puntata — potrà evocare davvero un senso autentico di ricostruzione. Infine, è apprezzabile che la puntata non abbia voluto rispondere subito a tutto: molte domande restano aperte, e questo alimenta la curiosità. Non siamo bombardati da colpi di scena affastellati, ma messi gradualmente dentro un universo che pare familiare e insieme estraneo. In sintesi: se il buongiorno si vede dal mattino, la fiction potrà assicurarci belle sorprese. Ha cuore, ritmo e un cast solido. Se la sceneggiatura continuerà a dosare bene tensione ed emozione, La ricetta della felicità potrebbe essere un godibile intrattenimento nelle serate autunnali. Restiamo incollati alla TV, seduti con Marta e Susanna, per vedere dove ci porterà questa ricetta e magari condividendo con loro qualche ingrediente di felicità autentica!



