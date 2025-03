La Puglia accoglie una bambina Palestinere per offrire assistenza oncoematologica

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Abbiamo appena accolto una bambina palestinese di 5 anni arrivata da Gaza per ricevere assistenza oncoematologica al Policlinico di Bari. Con lei riceveranno accoglienza in Puglia la madre con altri due figli minori.

Secondo l’emittente al Jazeera, le vittime palestinesi, da quando Israele ha infranto il cessate il fuoco, sono 436 di cui 183 sono bambini. Le strutture sanitarie sono in condizioni disastrose, solo 17 ospedali su 36 sono parzialmente funzionanti.”

Il post di Raffaele Piemontese