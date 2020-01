La Provincia ritarda l’apertura dei laboratori: ricomincia la lotta degli studenti dell’Alberghiero

Pensavamo di avercela fatta, pensavamo che dopo mesi di scioperi, dopo aver sopportato promesse non mantenute e tempi lunghissimi, finalmente la nostra scuola, l’istituto alberghiero“Michele Lecce” di Manfredonia, sarebbe diventato un alberghiero a tutti gli effetti. Sono ormai 4 anni, infatti, che la nostra scuola è stata inaugurata, e sono 4 anni che noi studenti e studentesse attendiamo la realizzazione delle cucine e dei laboratori didattici, fondamentali per accedere ad un servizio formativo adeguato. La nostra formazione è stata compromessa, e la responsabilità è delle istituzioni che hanno speculato sul nostro futuro.

Ma dopo mesi di lotte, a marzo 2019, i lavori erano incominciati. Potevamo ben sperare che entro l’inizio di questo anno scolastico avremmo potuto tagliare il nastro. Ma proprio quando tutto sembrava essere pronto, quando i lavori erano ormai terminati, tutto si è bloccato. Sono passati già 3 mesi dall’inizio dell’anno scolastico è i laboratori sono ancora chiusi. Questa volta mancherebbe solo l’ultima autorizzazione da parte dei Vigili del Fuoco, ma la provincia posticipa da mesi. Basterebbe davvero un piccolo sforzo, all’ “impegnatissimo” presidente della provincia Nicola Gatta, per sbloccare la situazione e permetterci di accedere alle cucine e agli altri laboratori. Noi, caro presidente, le facciamo sapere che siamo stanchi e frustrati da questa situazione, e non aspetteremo un giorno in più. Sono stanchi anche i nostri genitori, che pagano le tasse anche per la nostra formazione.

Per queste ragioni lunedì 13 gennaio sciopereremo davanti la scuola, martedì 14 gennaio faremo un corteo per la città di Manfredonia e invitiamo a partecipare anche i nostri genitori o chiunque si interessi alla nostra questione. La nostra città sta vivendo momenti difficili, ne siamo consapevoli. Ma la scuola e l’istruzione devono essere un punto fermo da cui ripartire. Lottiamo insieme, lottiamo per il futuro della nostra città, facciamolo adesso!

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI DELL’ ISTITUTO ALBERGHIERO “MICHELE LECCE” DI MANFREDONIA