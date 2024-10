La Promessa trame spagnole: Alonso e la confessione clamorosa

Alonso, come mostra La Promessa nelle trame provenienti dalla Spagna, sorprenderà Curro con una confessione clamorosa. La morte di Dolores, a quanto sembra, verrà attribuita da Curro e Jana, ormai vicini alla verità ad Alonso stesso. I due cambieranno idea, visto che il marchese farà a Curro una rivelazione inaspettata. Procediamo ora a rivelare La Promessa e le trame spagnole

La Promessa anticipazioni future, Curro affronta ancora Alonso

Una misteriosa donna è stata molto importante per Alonso, Curro vorrà scoprire di chi si tratta. Il marchese è in realtà il padre del giovane, che non glielo rivelerà ma cercherà di conoscere iò che è accaduto alla madre.

Jana, da dietro la porta, sentirà Alonso e Curro in un confronto emozionante, ricco di colpi di scena.

Il marchese parlerà di Dolores a Curro e gli rivelerà il sentimento sincero provato per la donna. Alonso rivelerà al giovane quello che pensa sia stato il destino della donna.

La Promessa e il destino tragico di Dolores e dei suoi figli

“Ebbe un tragico incidente e i suoi due figli morirono con lei cadendo in un burrone”. La donna amata, secondo il marchese, è morta accidentalmente, con i figli. Alonso rivelerà di aver saputo che Marcos era in realtà suo figlio. Egli nasconderà che Dolores è stata in realtà uccisa da alcuni uomini incappucciati, il piccolo è stato rapito e la figlia sia riuscita a scappata salvandosi.

Alonso parlerà di Marcos a Curro, senza sapere che davanti ha il figlio creduto morto

Che farà Curro? Confessare al marchese che lui è in realtà Marcos, o manterrà il segreto sul loro indissolubile legame?

Alonso all’oscuro di trovarsi davanti proprio quel figlio che non ha mai creduto vivo, Curro e Jana capiranno che il marchese ha vissuto 15 anni nell’inganno e nel segreto, la verità potrebbe cambiare la sua vita, lui però non la conosce.

Ecco ciò che rivela La Promessa e le trame spagnole!