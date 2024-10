Cambio ora solare, si dorme un’ora in più, ma…

Sabato torna l’ora solare. Ci sono effetti negativi sulla salute?

Irritabilità e malumore per un paio di giorni per qualcuno, come segnala Luigi Ferini Strambi ad AdnKronos e riportato da SkyTg24, professore ordinario di neurologia all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Centro di medicina del sonno dell’ospedale San Raffaele.

Sebbene si potrà dormire un’ora di più, “fino al 10% degli italiani potrebbe risentire di un mini jet-lag”, ha spiegato Strambi all’Adnkronos.

PASSAGGIO ALL’ORA SOLARE MEGLIO DEL PASSAGGIO ALL’ORA LEGALE

Va detto, comunque, che questo stato va considerato assolutamente passeggero visto che “rientrerà nel giro di poco”, anche considerando che “è più problematico per il fisico il cambiamento primaverile“, per il passaggio all’ora legale, che non quello che si concretizza nel periodo autunnale.

Quando si passa all’ora legale, ha spiegato ancora Strambi, “ci troviamo in una condizione di privazione di sonno, dormendo un po’ di meno”, situazione che può “comportare dei problemi, soprattutto a livello cardiocircolatorio”.