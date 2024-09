La Promessa raddoppia su Rete 4: arriva una bella notizia per i fan

Nuovo cambio di programmazione per il palinsesto Mediaset. La Promessa subirà una variazione molto importante a partire dal 30 settembre. La rete diretta da Piersilvio Berlusconi ha deciso di sospendere La Promessa su Canale 5 per permettere la messa in onda di My home my destiny, la serie tv con protagonista Demet Ozdemir. Per questo motivo, a partire da lunedì 30 settembre la soap opera made in Spagna andrà in onda sui teleschermi di Rete 4 a partire dalle ore 19:30 fino alle 20:30. Ma le novità non sono finite in quanto le vicende di Jana e Manuel andranno in onda anche nel weekend sempre allo stesso orario su Rete 4. Un cambio di programmazione che Mediaset ha deciso di attuare per dare un buon traino a talkshow politico di Paolo Del Debbio su Rete 4.

La Promessa in onda anche nel weekend su Rete 4

La Promessa andrà in onda anche di sabato e domenica a partire dalle 19:30 fino alle 20:30 sui teleschermi di Rete 4. Una bella notizia per i fan della soap opera che narra le vicende di una famiglia nobile di Madrid. Ma cosa succederà nelle prossime puntate in programma ad inizio ottobre in televisione? Le anticipazioni rivelano che Cruz e Lorenzo metteranno in scena il loro piano per uccidere Curro. Il capitano de La Mata pagherà un sicario per sparare a suo figlio nel corso di una battuta di caccia avvenuta alla tenuta. Il piano andrà in porto e Curro rimarrà gravemente ferito insieme a Feliciano. I due verranno immediatamente soccorsi e portati alla tenuta dove le loro condizioni appariranno appese ad un filo. Il dottor Abel si rifiuterà di trasportare Curro in ospedale, temendo che possa morire da un momento all’altro.