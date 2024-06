La promessa dal 24 al 29 giugno, Curro e il passato di Ramona

Le anticipazioni settimanali sulle puntate de La promessa da lunedì 24 a sabato 29 giugno 2024, mostrano Curro insistere con Ramona per conoscere il suo passato. Alla fine però si arrabbierà e Jana dovrà intervenire per calmare le acque!

La promessa dal 24 al 29 giugno, la confessione di Teresa

Teresa confida a Pia ciò che Feliciano le ha detto. Il suo bambino si trovava nel convento di Villalquino. La famiglia de Lujan arriverà al Garden Party di Sua Maestà. La Marchesa rimarrà delusa, visto che tutti a corte li ignorano, e li considereranno arrampicatori sociali, Margarita ha sparso la voce.

Martina detesterà essere alla festa per indicata come fidanzata di Antonio. Un ballo con Curro ribalterà la situazione. La giovane coppia si dichiarerà amore reciproco. Jana e Manuel che ha organizzato un ballo a sorpresa per Jana, vivono una serata da sogno.

Jana capirà che tra lei e Manuel è una storia impossibile

I signori fanno ritorno alla Promessa e Cruz non dimenticherà l’atteggiamento oltraggioso subito per il quale incolpa la cognata. Le umiliazioni continueranno a ogni occasione. Martina e Curro approfitteranno degli ultimi momenti per stare insieme prima del matrimonio di lei.

Salvador sarà operato presto e Catalina otterrà un permesso per Maria affinché lo possa accompagnare. Jimena riceverà la visita di sua madre, che l’ha consigliata di fingere un aborto. Pia non crede a Feliciano, a cui vieterà di avvicinarsi a suo figlio. Petra sosterrà il fratello, ma lui le farà una confessione poco trnquillizzante.

Fernando e Margarita annunciano la festa di fidanzamento tra Martina e Antonio alla Promessa

Cruz e Alonso non verranno consultati, mentre Fernando e Margarita annunceranno che la festa di fidanzamento tra Martina e Antonio sarà alla Promessa. Orengo chiederà a Candela di sposarlo ma lei, sebbene felice, prenderà tempo.

In seguito chiederà consiglio a Simona, Jana rimprovererà Curro per il violento scontro con Ramona e lo esorterà a porgere le sue scuse all’anziana. Maria e Salvador partono per raggiungere il medico che opererà l’occhio di Salvador.

La scoperta di Teresa

Teresa confiderà a Mauro di aver rinvenuto un pannolino della signora Jimena sporco di sangue, chiedendogli di non dire nulla in giro. Mauro ne parlerà con Manuel, che si preoccuperà. Pia accuserà Feliciano di essere responsabile del sequestro di suo figlio.

Feliciano confiderà a Teresa di essere stanco di essere sempre accusato a La Promessa e spera che le cose cambino. Fernando propone ad Alonso di comprargli la Promessa. Petra si intrufolerà nello studio di Pia mentre il bambino dorme, lo prenderà in braccio e gli confiderà che Feliciano è suo figlio. Pia la sorprende e la caccia.

Petra andrà da Simona e le chiederà di Ramona

Simona confermerà che Ramona è tornata in paese e c’è qualcuno si è preso cura di lei. Manuel confiderà a Jana la sua preoccupazione sulla gravidanza di Jimena e Jana lo tranquillizzerà, suggerendogli di fidarsi del medico.

Candela e pretende una risposta non si sente pronta a sposarsi e si confronta con Pia sulla questione del matrimonio. Romulo si dimostrerà imparziale e riprenderà Mauro, Lope e Candela per la loro rigidità nei suoi confronti. Fernando suggerirà a Margarita di tornare entrambi a Madrid alla loro vita, rinunciando alla guerra contro Alonso e Cruz.