La Promessa cambio di programmazione: possibile ritorno su Canale 5

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Promessa è tra le soap opera più amate dagli italiani. Ogni giorno le vicende di Manuel e Jana collezionando ottimi ascolti sui teleschermi di Rete 4, dove ha trovato collocazione da oltre un anno. Tuttavia, in queste ultime ore lo sceneggiato potrebbe subire un importante cambio di programmazione che potrebbe far felici i fan. Il primo a lanciare l’indiscrezione è stato il portale Blasting News che ha affermato che La Promessa potrebbe tornare su Canale 5 dalla prossima stagione televisiva. Le vicende dei Marchesi de Lujan potrebbero approdare nella fascia che va dalle 16:40 alle 17:00 per fare da traino a Pomeriggio Cinque, che da settembre rimarrà orfano di Myrta Merlino. Secondo le ultime indiscrezioni, il popolare programma sarà condotto da Gianluigi Nuzzi, volto storico di Quarto Grado.

La Promessa potrebbe tornare da settembre su Canale 5

La soap opera spagnola potrebbe tornare in onda da settembre su Canale 5. Una notizia che se fosse confermata farebbe felici i milioni di fan che la seguono ogni giorno. Ma cosa succederà nelle prossime puntate de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4? Le anticipazioni della soap opera raccontano che Romulo si recherà a trovare Manuel. Tutto lo staff rimarrà sorpreso dell’improvvisa partenza del maggiordomo. Intanto Margarita proverà a fare pace col conte di Ayala scegliendo con lui il menù per il ricevimento nuziale con la complicità di Martina, Julia e Lope. Pia, invece, esprimerà il desidero di tornare a lavorare nella tenuta, suscitando il disappunto di Petra.