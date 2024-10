La Promessa anticipazioni spagnole, Manuel verrà ingannato

Durante le prossime anticipazioni spagnole de La Promessa ci sarà molta tensione alla tenuta e la vita a palazzo si farà particolarmente tesa. Cruz e Alonso trarranno in inganno il figlio Manuel, naturalmente il marchesino non la prenderà per niente bene. Che accadrà?

La Promessa news spagnole: Manuel chiuderà ogni rapporto con Jimena

Manuel e Jimena non avranno un rapporto tutto rose e fiori, prossimamente la soap spagnola mostrerà una situazione piuttosto pesante per la coppia. Il marchesino rivelerà a Cruz e Alonso di che non si recherà la donna. Ella, intanto, si sarà trasferita a casa dei genitori nella dimora degli Infantes.

Manuel felice accanto a Jana, dirà che il suo matrimonio con Jimena è stato un errore, visto che lui non l’ha mai amata. Cruz non accetterà il parere del figlio, e penserà a come salvare le apparenze ed evitare i pettegolezzi del palazzo. La donna farà pressione sul marito Alonso affinché escogiti un sistema per spingere il ragazzo ad andare a trovare la moglie.

Alonso racconterà una bugia al figlio

Il padre gli farà credere di dover incontrare un prestigioso comandante di un aereo. Alonso chiederà a Manuel di accompagnarlo, la passione per l’aviazione del figlio lo convincerà. Il marchesino accetterà, e i due si prepareranno a lasciare la tenuta.

La bugia verrà a galla, Manuel capirà infatti che il padre si sta dirigendo proprio verso la residenza degli Infantes. Il ragazzo si infurierà per le falsità dei suoi genitori e andrà in escandescenza. Rimarrà frustrato per essere stato preso in giro così dal padre.

Manuel ribadirà, ancora, di non voler rivedere Jimena. Alonso tornerà alla Promessa, dove Cruz non sarà contenta ed escogiterà nuovi tranelli per costringere il figlio a tornare con Jimena.