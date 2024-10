Foggia, oggi probabile confronto Capuano-Canonico

Oggi potrebbe esserci un confronto tra Capuano e Canonico, dopo che il tecnico ha rassegnato le dimissioni da allenatore del Foggia.

Lo scrive TeleSveva.

“Mi sarei dimessi anche se avessimo vinto”, ha dichiarato il tecnico nel concitato post-gara.

Capuano, che pare abbia problemi con una parte del gruppo squadra, sembra intenzionato a non voler cambiare idea ma domani il presidente del club, Nicola Canonico, proverà a farlo tornare sui suoi passi.

Ci sarebbero sarebbero due strade percorribili: la prima porterebbe a far rimanere in sella Capuano ma a quel punto diventerebbe inevitabile l’accantonamento di qualche calciatore non più eventualmente in sintonia con lui. La seconda è quella di affidare la guida tecnica in altre mani, con il possibile ritorno di Brambilla.