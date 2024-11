La Promessa anticipazioni: Salvador ha un’altra, addio a Maria!

Dalla Spagna arrivano clamorose novità in merito a quello che vedremo nelle prossime puntate de La Promessa, trasmesse sui teleschermi di Rete 4 dove sta registrando un ottimo successo in termini di ascolti. Le anticipazioni dello sceneggiato rivelano che Marcelo rivelerà a Teresa una novità sconvolgente su Salvador, trasferitosi lontano dalla tenuta della famiglia Lujan per motivi di lavoro. Il valletto a quanto sembra verrà visto in compagnia di una ragazza. Dagli spoiler de La Promessa si evince che Maria ascolterà la triste verità origliando la conversazione tra i due colleghi. La donna non si darà pace e per questo inizierà a fare alcune indagini, dubitando dell’innocenza del fidanzato.

La Promessa prossime puntate: Manuel disposto a rinunciare all’aviazione per Jana

Nelle prossime puntate de La Promessa, Maria chiederà consiglio anche al parroco per i suoi problemi di cuore. La domestica comunque continuerà a pensare a quanto appena saputo sulla vita del fidanzato sebbene non sappia l’identità della sua rivale. Manuel, nel frattempo, farà di tutto affinché Jana diventi la sua promessa sposa. L’erede del marchesato sarà disposto a rinunciare all’aviazione per amore mentre aiuterà Romulo ad uscire di prigione in cui è rinchiuso con l’accusa di aver ucciso Gregorio. Il segreto tra Teresa e Marcelo, invece, verrà a galla visto che non saranno fratello e sorella mentre Martina e Curro decideranno di porre fine alla loro storia.