La Promessa anticipazioni, quando finirà?

Ecco tutte le ultime notizie sulla soap opera spagnola La Promessa e le anticipazioni in onda in Italia su Canale 5. In lingua originale la soap si intitola La Promesa ed è una soap iberica, piuttosto recente. La Promessa è approdata in Italia il 29 maggio 2023.

La Promessa ha causato molte discussioni relative al palinsesto di Canale 5

Mediaset aveva stabilito la chiusura della soap opera spagnola. Lo stop in Italia doveva avvenire il 25 settembre 2023. Amici di Maria De Filippi l’avrebbe sostituita alle ore 16.10. Invece La Promessa ha continuato oltre settembre, spostando soltanto il consueto orario.

Con la programmazione italiana, la soap si trova oggi alla seconda stagione, di 119 episodi. La Promessa, da è il nome del palazzo nel quale viene assunta come domestica la protagonista Jana. La soap comincia con un flashback del 1898. La povera Jana ancora bambina viene privata della madre, uccisa a sangue freddo, e del fratello rapito.

Uomini misteriosi con un particolare anello al dito

Lo stesso simbolo è presente anche nel palazzo de La Promessa, dove 15 anni dopo avrà inizio la storia di mistero e passione della povera Jana, che vuole scoprire le sorti del fratello e l’identità degli assassini di sua madre.

Salvo cancellazioni o imprevisti ci ritroveremo presto quasi al passo con la programmazione spagnola. Attualmente, la soap rappresenta uno dei pilastri portanti della programmazione pomeridiana di Mediaset, insieme alla soap opera turca Terra Amara.

La soap opera spagnola La Promessa è trasmessa in day-time

Ogni giorno possiamo seguire le puntate della serie alle ore 16.45, dal lunedì al venerdì. Attendiamo che la programmazione si allinei, con la conclusione della seconda stagione, sapendo che ci aspetta una terza avvincente stagione della soap opera spagnola.

La seconda stagione di La Promessa dovrebbe concludersi tra 8 mesi dalla prima puntata, 10 gennaio 2024, verso settembre 2024. La terza stagione, già confermata in Spagna, inedita in Italia, non è ancora ufficiale sia l’ultima. Torneremo ad aggiornarvi con La Promessa anticipazioni