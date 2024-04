Endless Love anticipazioni, finale a sorpresa

Come finirà l’amata soap opera Endless Love? I più informati annunciano che ci sarà un colpo di scena inaspettato. La nuova serie turca trasmessa dal lunedì al sabato da Canale 5 alle 14.10. Endless Love non smette di incuriosire moltissimi telespettatori tenendoli ogni giorno incollati allo schermo.

Endless Love anticipazioni sulla fine della soap

Conosciamo Endless Love solo da poche settimane, eppure c’è chi già pensa al finale della serie. I ricatti di Emir riusciranno a dividere i nostri protagonisti, legati da tanto amore? Kemal e Nihan hanno dovuto dirsi addio anni fa, anche se si amavano e sognavano di sposarsi.

Leggi anche: Beautiful anticipazioni Americane, convivenze e alleanze

Lei lo ha lasciato per proteggere il fratello, che altrimenti sarebbe stato incarcerato se non avesse sposato Emir. Come sposa è stata infelice e non si è mai concessa davvero al marito. Quando l’ex fidanzato è tornato a Istanbul, è stato ancora più difficile e doloroso per la donna adattarsi alla situazione.

Endless Love, il colpo di scena inatteso

La soap opera si concluderà con un colpo di scena inaspettato, Nihan, Zehir e Ayhan verranno rapiti e Kemal accetterà le richieste di Emir. Egli gli chiederà di aiutarlo a scappare dalla Polizia. L’imprenditore diverrà furioso, quando scoprirà che la moglie e l’ingegnere non hanno mai smesso di amarsi.

All’inizio penserà di ucciderli. In seguito, prenderà in ostaggio Nihan, la legherà ad uno scoglio. Vicino alla donna metterà un ordigno esplosivo e mine. Kemal rischierà la sua vita ad ogni passo che farà per salvarla.

Emir libererà la moglie perché vuole che scappi insieme a lui

L’ingegnere le dirà, però, di mettersi in salvo e di pensare alla loro bambina. L’imprenditore cadrà su una delle mine. La moglie sopravviverà, i due uomini non ce la faranno. Gli artificieri libereranno Emir, Kemal, per non far esplodere la mina, lo terrà per il braccio.

Tuttavia entrambi faranno uno sbaglio che causerà la loro morte. Kemal ha sacrificato la sua vita. Il finale è decisamente triste e inaspettato Endless Love. Prima di tutto questo, assisteremo a molte avventure e poi dove finirà Nihan? In ogni caso l’anticipazione della puntata finale della prima stagione non coincide con quella italiana. Molte scene sono state tagliate per potere trasmettere tutti gli episodi.