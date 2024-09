La Promessa anticipazioni: Pelayo dà una lezione a Jeronimo per aver derubato Lorenzo

Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de La Promessa in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera made in Spagna rivelano che Jeronimo si impossesserà dell’orologio prezioso di Lorenzo. Inizialmente, verrà data la colpa a Maria che per questo verrà licenziata su due piedi da Cruz. Ma tutto lo staff de La Promessa come il dottor Abel crederanno nell’innocenza della domestica. Molto presto, il medico scoprirà che Jeronimo si è contraddetto nella sua versione. Pertanto, l’uomo si introdurrà furtivamente nella camera dell’uomo di fiducia di Pelayo, trovando l’oggetto di Lorenzo. Il conte di Anil darà una lezione al suo complice senza precedenti.

La Promessa anticipazioni: Pelayo allontana Jeronimo dalla tenuta dopo il furto ai danni di Lorenzo

Le anticipazioni de La Promessa in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Cruz si rifiuterà di assumere Maria alla tenuta, dato che non le verrà fornito il vero responsabile del furto ai danni di suo cognato. Pertanto, Salvador perderà la testa e punterà un coltello alla gola di Jeronimo, reo di aver rubato il posto a Maria. Pelayo a questo punto sarà costretto ad intervenire, scendendo a compromessi con il capitano de La Mata. Il conte di Anil decide di allontanare Jeronimo dalla tenuta per paura che venga scoperto il traffico di armi illegali stipulato con Cavendish. Ovviamente, l’uomo non prenderà bene l’allontanamento dalla tenuta apparendo infastidito dalle attenzioni che Pelayo nutre per Catalina.