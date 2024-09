La Promessa anticipazioni: chi ha rubato l’orologio di Lorenzo? Trovato il vero colpevole

Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de La Promessa in onda nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera ambientata in Spagna rivelano che Maria verrà licenziata da Cruz. La sua decisione sarà irremovibile nonostante non ci siano prove che incastrino la domestica. Salvador apparirà disperato, ritenendo infondate le accuse mosse nei confronti della fidanzata. Per questo motivo, il valletto chiederà aiuto ai suoi colleghi de La Promessa. In particolare, Salvador noterà qualcosa di strano nel comportamento di Jeronimo. L’uomo avvertirà quindi il dottor Abel che prenderà in mano la situazione. L’uomo si introdurrà nella camera da letto del complice di Pelayo dove troverà il prezioso orologio di Lorenzo.

La Promessa prossime puntate: Jeronimo ha rubato l’orologio di Lorenzo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Jeronimo messo alle strette da dottor Abel ammetterà di aver rubato il prezioso orologio di Lorenzo. Nonostante questo, Cruz non cambierà idea non volendo riprendere Maria nel suo staff. Pia cercherà di far ragionare la marchesa sebbene invano. Salvador, invece, deciderà di vendicare l’oltraggio subito dalla sua fidanzata. Il valletto non esiterà ad affrontare Jeronimo puntandogli contro un coltello alla gola. Fortunatamente Feliciano – comparso improvvisamente – eviterà che Salvador si macchi di omicidio. L’uomo accetterà di mettere giù il coltello rinunciando a vendicarsi con le proprie mani. La soap opera made in Spagna va in onda da lunedì al venerdì sui teleschermi di Canale 5 con un discreto successo di pubblico.