La Promessa anticipazioni: paura per Curro e Manuel, partono per la guerra

Incredibili novità avverranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma nelle prossime settimane di programmazione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della soap opera made in Turchia segnalano che ci sarà tensione tra Martina e Curro per via delle loro differenze di vedute. Jana proverà a mettere una buona parola tra di loro ma non ci sarà niente da fare. Curro non sopportando più la vicinanza della cugina di Catalina, deciderà di arruolarsi nella Prima Guerra Mondiale. Dagli spoiler de La Promessa si apprenderà che Alonso non sarà per nulla felice della novità a differenza di Cruz, che apparirà entusiasta. Come ricorderete, la marchesa aveva tentato di uccidere suo nipote organizzando una battuta di caccia per paura che ottenesse la baronia.

La Promessa prossime puntate: Manuel decide di partire con Curro al fronte

Nelle prossime puntate de La Promessa, Manuel deciderà di partire insieme a Curro per proteggerlo al fronte. L’erede del marchesato Lujan penserà che sia l’unico modo per salvare la vita al fratello di Jana. Una volta in guerra, Manuel sottovaluterà il pericolo. Il giovane vivrà momenti di terrone e crederà di non vedere più Jana. Nonostante questo, il marchesino proverà a farsi coraggio ma i nemici gli tenderanno un agguato. Manuel con le ultime forze rimaste attraverserà la trincea gridando il nome di Curro sebbene invano. Una volta arrivato a nord, il giovane non avrà altra scelta che uscire allo scoperto per cercare il cugino disperso. Ma ecco che entrambi verranno colpiti dal fuoco nemico. Tutta la tenuta sarà in ansia per la sorte dei due ragazzi mentre Martina capirà di essersi comportata male con il suo amato.