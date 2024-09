La Promessa anticipazioni dal 30 settembre al 4 ottobre: Feliciano e Curro tra la vita e la morte

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre dalle ore 19:30 sui teleschermi di Rete 4 dopo il cambio di programmazione deciso da Mediaset. Le anticipazioni della soap opera made in Spagna raccontano che Cruz apparirà determinata a portare avanti il suo piano di vendetta nei confronti di Curro organizzando una battuta di caccia durante la quale dovrà essere ucciso. Tutta La Promessa si preparerà per questo grande evento accogliendo svariati ospiti. Ma ecco, che alcuni colpi di armi da fuoco rimbomberanno ferendo gravemente Curro e Feliciano. I due saranno subito soccorsi dal dottor Abel che si prenderà cura immediatamente del barone lasciando il valletto al suo triste destino.

La Promessa nuove puntate dal 30 settembre al 4 ottobre: la salute di Feliciano peggiora

Nelle nuove puntate de La Promessa in onda dal 30 settembre al 4 ottobre su Canale 5, i famigliari pretenderanno che Curro venga trasportato all’ospedale di Puebla de Tera ma il dottor Abel sconsiglierà il trasferimento in quanto il giovane apparirà troppo grave. A questo punto, lui stesso deciderà di sottoporlo ad un delicatissimo intervento che gli procurerà una cospicua perdita di sangue. Il dottor Abel rivelerà ai famigliari che il giovane ha bisogno di una trasfusione di sangue. Jana si offrirà di aiutare suo fratello. La salute di Feliciano, invece, peggiorerà generando apprensione in Teresa e Petra. Quest’ultima cercherà di convincere Abel a visitare suo figlio in quanto teme che muoia da un momento all’altro.