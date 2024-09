La Promessa anticipazioni: Maria rimane sola, Salvador se ne va

Tante novità accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera ambientata in Spagna annunciano che Salvador e Maria attraverseranno un periodo difficile. L’ex soldato deciderà di accettare un altro lavoro in un’altra tenuta. In questo modo, Salvador lascerà La Promessa dicendo addio alla sua amara Maria. Teresa approfitterà di questo momento per far assumere Marcelo come sostituto dell’ex soldato. Petra non sembrerà accettare che la domestica abbia già dimenticato Feliciano, rifacendosi una vita con un altro giovane. Intanto Simona scoprirà che sua figlia Virtudes ha superato brillantemente alcuni problemi e per questo tirerà un sospiro di sollievo. Cruz, invece, non vedrà l’ora che Pelayo diventi il marito di Catalina per allontanarla dalla tenuta.

La Promessa anticipazioni quarta stagione: Jana e Manuel preparano il loro matrimonio

Le anticipazioni de La Promessa riguardanti la quarta stagione della soap opera attualmente in onda in Spagna e tra un po’ di mesi su Canale 5 rivelano che Jana e Manel prepareranno il loro matrimonio. La domestica scoprirà che il marchesino ha già parlato con il prete per la data della celebrazione del loro matrimonio. Una vera e propria sorpresa per la giovane che però vorrà essere sincera con lui. Jana vorrà confidare a Manuel di essere la sorella di Curro nonché figlia di Dolores. Nel frattempo, Pia continuerà a vivere in una capanna abbandonata fingendo di essere morta. La donna temerà che Gregorio possa farle del male a lei e suo figlio dopo essere uscito dal carcere. Alla fine, la governante riceverà una visita inaspettata. Tanti colpi di scena, quelli che accadranno nel corso della quarta stagione della soap opera, appena iniziata in Spagna.