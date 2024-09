La Promessa anticipazioni dal 16 al 20 settembre: Manuel disperato, Candela nei guai

Tanti colpi di scena avverranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere da lunedì 16 a venerdì 20 settembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della soap opera ambientata in Spagna raccontano che Manuel sarà in crisi per il comportamento di Jana, diventata molto fredda nei suoi confronti. Il marchesino non capirà per quale motivo la domestica ha deciso di chiudere la loro relazione clandestina. Per questo motivo, Manuel apparirà disperato e dilaniato dai dubbi. Allo stesso tempo, Jana fortemente scossa da tale scelta finirà per sfogarsi con il dottor Abel. Intanto a La Promessa, Lorenzo avvertirà la servitù della scomparsa di un orologio prezioso dalla sua camera. Per questo motivo, Romulo avviserà i dipendenti dell’intenzione di fare dei controlli a tappetto per scoprire che fine abbia fatto l’oggetto.

La Promessa puntate dal 16 al 20 settembre

Nelle puntate de La Promessa in programma dal 16 al 20 settembre su Canale 5 rivelano che i dipendenti della tenuta verranno perquisiti a turno prima dell’arrivo della guardia civile. Il gesto indispettirà moltissimo Petra che si metterà sulla difensiva. Intanto Candela si introdurrà nella zona nobile del palazzo per mettere le mani su di un telefono. Nonostante sia attenta a non farsi scoprire, verrà presa con le mani nel sacco da Alonso. Il marchese non la prenderà bene e chiederà una spiegazione a Candela del suo gesto. La cuoca informerà Alonso di trovarsi nei guai e di avere la necessità di non destare troppo i sospetti. Anche nella settimana dal 16 al 20 settembre, l’appuntamento è confermato dalle ore 15:50 fino alle 16:55 circa.