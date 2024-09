La Promessa anticipazioni: Maria riassunta alla tenuta, ecco grazie a chi

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera made in Spagna rivelano che Pelayo si impegnerà a far riassumere Maria alla tenuta. Il conte di Anil affronterà e pretenderà che la marchesa reintegri la domestica. Tutto inizierà quando Manuel, Martina e Catalina cercheranno di far riassumere Maria senza avere successo. Pelayo a questo punto farà sapere a Catalina di avere aperto un dialogo con Cruz (Eva Martin) non più sfavorevole al ritorno di Maria. Nel frattempo, a La Promessa si vivranno momento di apprensione per il grave ferimento di Curro e Feliciano nel corso di una battuta di caccia. La marchesa temerà di venire scoperta visto che aveva tentato di sbarazzarsi del nipote con l’aiuto di Lorenzo.

La Promessa prossime puntate: Maria torna alla tenuta grazie a Pelayo

Nelle prossime puntate de La Promessa, in programma sui teleschermi italiani, Pelayo approfitterà della difficile situazione per far tornare di Maria. Cruz – troppo preoccupata delle possibili conseguenze dell’incidente di Curro – darà il suo consenso affinché la domestica faccia ritorno alla tenuta. Neanche a dirlo, tutti i lavoratori abbracceranno la ragazza con caloroso trasporto. Nonostante questo, Catalina inizierà a farsi delle domande su come il conte di Anil sia riuscito a far cambiare idea a Cruz, la quale era apparsa determinata a non riprendere Maria a servizio. Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap opera per vedere se Catalina (Carmen Asecas) scoprirà che Pelayo e Cruz sono in realtà complici e stanno tramando contro di lei da molto tempo.