La Promessa anticipazioni: Catalina finisce in manicomio? Il piano di Cruz

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma prossimamente in televisione. Le anticipazioni della soap opera che dal 30 settembre si traslocherà su Rete 4 rivelano che il pubblico assisterà ad un salto temporale di qualche mese quando Manuel annuncerà l’intenzione di partire per la guerra con Curro subito dopo l’annuncio del suo sposalizio con Jana. Cruz non prenderà affatto bene la novità e proverà a far desistere suo figlio con ogni mezzo. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che la marchesa soffrirà la mancanza di notizie dal fronte, dov’è impegnato suo figlio. Per questo motivo, il matrimonio tra Cruz e Alonso subirà un’ennesima frattura. Intanto una vecchia amica Antonio correrà alla tenuta per aiutare la nobile a riportare l’armonia con il marito.

La Promessa anticipazioni: Cruz e Lorenzo vogliono rinchiudere Catalina in manicomio

Nelle prossime puntate de La Promessa si apprende che Catalina si trasferirà nell’hangar per non tornare a palazzo fin quando Cruz non le chiederà perdono. La giovane non reagirà bene all’addio di Pelayo. Quest’ultimo infatti non sarà più alla tenuta come Teresa che deciderà di andare a lavorare per i duchi di Abronte. Maria invece continuerà a lavorare per i marchesi Lujan mentre Romulo scoprirà che Cruz e Lorenzo vogliono spedire Catalina in manicomio. Per questo motivo, il maggiordomo cercherà di convincere Alonso a fare qualcosa per impedire il piano dei due cognati. Il marchese riuscirà ad impedire il piano dei due cognati? Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap opera per vedere cosa succederà.