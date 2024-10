La Promessa anticipazioni: Margarita trova di nuovo l’amore ma poi…

Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de La Promessa in programma nelle prossime settimane di programmazione su Rete 4. Le anticipazioni della soap opera – made in Spagna – rivelano che Margarita avrà alcuni ripensamenti dopo aver accettato la proposta di matrimonio di Ignacio, con il quale inizierà una storia d’amore. La vedova di Fernando inizierà a mettere in discussione i suoi sentimenti, tanto che il conte di Ayala si renderà conto del suo cambiamento. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che l’uomo incolperà Martina del cambiamento dell’amata, accusandola della sua crisi. La giovane però respingerà al mittente le accuse, facendo presente che sua madre ha finalmente aperto gli occhi sulla persona perfida che vuole sposare.

La Promessa prossime puntate: Margarita annulla il matrimonio con Ignacio

Nelle prossime puntate de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4, Margarita deciderà di affrontare il conte di Ayala, incolpandolo di averla presa in giro. In questa circostanza, la donna – furiosa – apparirà decisa ad annullare le nozze e voltare finalmente pagina. Ma Ignacio non prenderà bene la decisione, diventando molto cattivo. Il padre di Feliciano riverserà tutta la sua ira nei confronti di Martina, la quale verrà internata all’interno di un sanatorio. Grandi colpi di scena, quindi, aspettano i fan della soap opera in programma nelle prossime settimane di programmazione su Rete 4.