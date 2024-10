La Promessa anticipazioni: Martina accusata di tentato omicidio, ecco cosa succede

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere nei prossimi mesi di programmazione sui teleschermi di Rete 4. Le anticipazioni della soap opera – made in Spagna – raccontano che Ignacio verrà avvelenato alla tenuta. Tutti i residenti rimarranno sconvolti dal tragico fatto. Tutti punteranno il dito contro Martina, la principale sospettata del gesto. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che verrà ritrovato un flacone di cicuta nella camera da letto della ragazza. Per questo motivo, l’amata di Curro verrà ricoverata in un sanatorio nonostante la sua insistenza a proclamarsi estranea alla vicenda.

La Promessa prossime puntate: Martina accusa di aver avvelenato Ignacio

Nelle prossime puntate de La Promessa in programma prossimamente su Canale 5, Margarita accuserà Martina del bruttissimo gesto a differenza di Petra che avrà un’altra teoria. La domestica crederà che il conte di Ayala abbia deciso di ingerire da sé il veleno per incastrare Martina, da sempre ostile alla sua relazione con Margarita. Sospetti che creeranno non pochi malumori all’interno della tenuta dei marchesi Lujan. La vedova di Fernando cercherà di convincere il padre di Ignacio a ritirare la denuncia nei confronti di Martina. Ma il conte di Ayala apparirà irremovibile. Una situazione che diventerà ancora più incandescente quando Lorenzo De La Mata diffonderà la notizia del ritrovamento del veleno. La famiglia si dividerà tra innocentisti e colpevolisti nei confronti della cugina di Catalina. La verità sull’avvelenamento di Ignacio terrà alta l’attenzione del pubblico nel corso delle prossime puntate di programmazione della soap opera.