La Promessa anticipazioni: Manuel scopre la verità su Curro, ecco come

Nuovi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione su Rete 4. Le anticipazioni dello sceneggiato made in Spagna segnalano che Jana deciderà di essere sincera con Manuel a pochi giorni dal loro matrimonio. La domestica confiderà al marchesino di essere la figlia di Dolores e che Curro è suo fratello. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Manuel deciderà lo stesso di rimanere al fianco di Jana, giurandole amore eterno. Ma le sorprese per il figlio di Alonso non termineranno ancora qui in quanto riceverà una confessione a dir poco clamorosa da Curro.

La Promessa nuove puntate: Manuel scopre che Curro è suo fratello

Nelle nuove puntate de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4, Curro si renderà conto di non poter più tenere Manuel all’oscuro della verità. Il ragazzo infatti vorrà rivelare al giovane di essere suo fratello in quanto figlio di Alonso e di Dolores. Curro a questo punto si farà coraggio e racconterà a Manuel la verità sulla loro parentela. Neanche a dirlo, la confessione sconvolgerà la mente del marchesino, il quale entrerà in crisi. Per questo motivo, Manuel sarà chiamato a prendere una scelta: raccontare tutto ai suoi genitori oppure tacere sulla verità per la tranquillità famigliare? Non resta che attendere le prossime puntate della soap opera per vedere cosa succederà.