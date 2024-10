La Promessa anticipazioni: Jana scappa dalla tenuta, c’entra Curro

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma nelle prossime settimane di programmazione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della soap opera – made in Spagna – segnalano che Curro si riprenderà grazie all’operazione del dottor Abel e una trasfusione di sangue di Jana. Intanto Alonso inizierà a credere che qualcuno abbia voluto uccidere suo nipote. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che il marchese persuaderà il dottor Abel a far credere che la salute di Curro sia peggiorata per capire chi lo vorrebbe morto. Alonso pretenderà che Jana e Simona siano le uniche persone a occuparsi del nipote.

La Promessa prossime puntate: Curro dice a Jana di essere il figlio di Alonso, lei non la prende bene

Nelle prossime puntate de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Canale 5, Curro inizierà ad accusare alcuni sensi di colpa e per questo confiderà a Jana di essere figlio di Alonso. La domestica non capirà perché il fratello abbia tenuto per sé questo importante dettaglio della sua vita privata. La ragazza si sentirà ingannata non solo da Curro, ma anche da Ramona, che per settimane aveva negato di sapere il nome della persona con la quale Dolores aveva avuto una storia. Per questo motivo, Jana non esiterà a fuggire dalla tenuta, troppo ferita dal fratello. La reazione impulsiva della ragazza la metterà in difficoltà anche sul lavoro. Cosa succederà? Non vi resta che attendere le nuove anticipazioni della soap opera per sapere cosa succederà.