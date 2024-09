La Promessa anticipazioni: Manuel scopre che Jimena ha finto la sua gravidanza

Tante novità accadranno nel corso delle prossime puntate de La Promessa in programma a breve su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera made in Spagna raccontano che Jimena impazzirà dopo essere stata allontanata da Manuel. La duchessina darà la colpa di tutti i suoi problemi a Catalina. Per questo motivo, la donna sequestrerà la marchesina all’interno di una stanza per poi avvelenarla per ridurla priva di conoscenza. Una volta adagiata sul letto, Jimena inizierà ad appiccare il fuoco per poi danzare intorno alle fiamme. Fortunatamente Jana e Romulo scopriranno cosa sta accadendo a La Promessa e riusciranno a salvare Jimena e Catalina prima che sia troppo tardi.

La Promessa anticipazioni: il dottor Abel informa Manuel che Jimena ha finto la sua gravidanza e l’aborto

Nelle prossime puntate de La Promessa, Cruz – arrabbiatissima – pretenderà che Jimena torni a Madrid a casa dei duchi per curare il suo forte stress. Ma ecco, che qualche tempo dopo la duchessina farà ritorno a La Promessa dove sarà determinata a riconquistare Manuel. Il marchesino però avrà intenzione di trasferirsi nella capitale della Spagna per inseguire il suo sogno. La ragazza prenderà male la sua decisione, minacciandolo di raccontare a tutti che ha una storia clandestina. Manuel e Cruz appariranno preoccupati dalla probabile nascita di uno scandalo. Nella vicenda si inserirà il dottor Abel che volterà le spalle alla duchessina. L’uomo racconterà a tutti che Jimena aveva finto la gravidanza e l’aborto. Il dottore ammetterà di essere stato complice della duchessina, la quale dovrà affrontare l’ira sia dei suoceri che di Manuel.