La Promessa, come finisce per Jimena: ha un destino drammatico

Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della soap opera rivelano che le bugie di Jimena De Los Infantes giungeranno a galla, tanto che per lei l’unica soluzione sarà quella di togliersi la vita. La donna infatti ha finto di aspettare un bambino per poi fingere un aborto con l’aiuto del dottor Abel. Per questo motivo, a La Promessa ci sarà un litigio furioso tra il duca de Los Infantes e Jimena. Josè Luis si scaglierà come una furia contro sua figlia, rea di aver ingannato tutti. L’uomo deciderà quindi di rinchiudere Jimena in un convento per espiare tutti i suoi peccati. L’uomo avrà una reazione così spropositata da terrorizzare la figlia.

La Promessa anticipazioni: Jimena si getta dal balcone e muore poco dopo

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Alonso e Manuel cercheranno di riportare il duca alla ragione sebbene invano. Jimena, a questo punto, salirà le scale per poi parlare a cuore aperto ai suoi famigliari ed alla famiglia di suo marito. La duchessina ricorderà che il suo matrimonio era stato combinato per ottenere la dote e che Manuel non l’aveva mai amata in quanto innamorato di Jana. La domestica assisterà sconvolta alla scena quando Jimena si butterà dal balcone cadendo rovinosamente al piano di sotto. Abel e Jana – sconvolti – soccorreranno immediatamente la ragazza sotto gli occhi scioccati di Manuel e Cruz. Mercedes chiederà al dottore se sua figlia è ancora viva. Abel tranquillizzerà la donna affermando di sentire ancora il polso. Il dottore inoltre ribadirà di non vedere emorragie in atto se non avesse picchiato la testa violentemente. Dopo alcuni giorni di coma, infatti, Jimena morirà attorniata dalla sua famiglia.